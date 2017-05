Groß Wesenberg (rtn) Am Montag schlossen 17 hoch motivierte Feuerwehrfrauen und Feuerwehmänner aus dem Amt Nordstormarn und Lübeck erfolgreich ihre Grundausbildung zum Feuerwehrdienst ab. Die frisch gebackenen Feuerwehrleute dürfen nun zu Einsätzen mit ihren Kameraden ausrücken.



In den vergangenen 13 Wochen wurde in 70 Ausbildungsstunden das Grundhandwerk der Feuerwehren geübt. Es galt in theoretischen und praktischen Diensten die Grundlagen des Brennens und Löschens sowie der richtige Umgang mit der feuerwehrtechnischen Ausrüstung zu vermitteln. Der Lehrgang endete schließlich mit einer Lernerfolgskontrolle und einer großen Abschlussübung. Ausbildungsleiter und stellvertretender Amtswehrführer Bernd Link dankte seinem Ausbilderteam und freute sich, dass in diesem Jahr die Lehrgangsteilnehmer besonders motiviert waren und eine tollen Kameradschaft untereinander herrschte. Amtswehrführer Albert Iken gratulierte den Feuerwehrleuten und überreichte allen die Lehrgangsbescheinigung. Iken machte noch einmal deutlich wie wichtig es ist, dass jedes Jahr neue Mitbürgerinnen und Mitbürger den Weg in die Feuerwehr finden, um den Brandschutz in den Dörfern sicherzustellen.



Feuerwehren des Amtes Nordstormarn:

Badendorf, Barnitz, Benstaben, Havighorst, Steinfeld, Hamberge, Heidekamp, Heilshoop, Klein Wesenberg, Mönkhagen-Langniendorf, Pöhls, Rehhorst, Groß Wesenberg, Ratzbek, Stubbendorf, Ahrensfelde, Trenthorst, Westerau, Zarpen

Aktive Mitglieder in den Einsatzabteilungen: 446 (13 % Frauen, Durchschnittsalter 42 Jahre)



Aktive Mitglieder in den Jugendfeuerwehren: 116 (31 % Mädchen)