(rtn) Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf einem Parkplatz in der Beethovenstrasse in Geesthacht zwei Transporter und einen Van in Brand gesetzt. Zwei weitere Autos wurden durch Flammen und Hitze beschädigt.



Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute der FF Geesthacht die Flammen ab. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach möglichen Brandstiftern im Nahbereich, zunächst ohne Erfolg. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 50 000 Euro geschätzt.