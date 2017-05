(rtn) Erneut ging in der Nacht in Schwarzenbek ein Auto in Flammen auf. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In den vergangenen zwei Monaten haben dort bereits 15 Autos gebrannt, oder wurden durch Flammen und Hitze beschädigt. Anwohner in der Thomas-Mann-Straße hatten gegen zwei Uhr den brennenden Mercedes auf einem Parpkplatz entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehrleute kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Trotz des schnellen Löschangriffs brannte der Wagen aber komplett aus. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt.