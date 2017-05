(rtn) Tausende zog es am Himmelfahrtstag in Stormarn zu einem Ausflug hinaus aufs Land. Anders als in den Jahren zuvor waren allerdings weniger Bollerwagen und bunt geschmückte Trecker unterwegs. Hier ist unsere Fotostrecke aus Stormarn.







Dagegen steuerte viele Wanderer und Fahrradgruppen steuerten die traditionellen Ziele in Hammoor, Grönwohld, Papendorf, Meilsdorf und am Lütjensee an.





Die FF Trittau nutzte den Vatertag zu einem Ausflug nach Dänemark. Die Wehr nimmt mit ihrem Oldi Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 (Baujahr 1957) an der Sternfahrt nach Sonderburg teil.



Der feucht fröhliche Ausflug am Vatertag hat Tradition und spaltet gleichzeitig auch die Nation: Christen feiern die Aufnahme Jesu in den Himmel, volkstümlich Christi Himmelfahrt, doch für viele Zeitgenossen reduziert sich mancherorts seit 1934 arbeitsfreie Tag auf seine Rolle als Vatertag mit bierseligen Bollerwagen-Herrenpartien.



Unsere Bilder zeigen: FF Hammoor beim Grillfest mit Musik - Handballturnier TSV Lütjensee - Familienfest bei der FF Meilsdorf - Grillfest bei der Papendorf - Blick auf den Lütjensee - Blick auf Büttenwarder in Grönwohld- Mädchengruppe aus Trittau unterwegs nach Lütjensee - Jugendliche mit Bollerwagen auf dem Weg nach Lütjensee - FF Trittau mit Oldi Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 Baujahr 1957 beim Amtsfeuerwehrfest in Hamfelde