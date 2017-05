(rtn) Auf der Autobahn 1 bei Hamburg-Stillhorn sind am Donnerstagmorgen sieben Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder bei drei Auffahrunfällen zusammengeprallt.

Grund war nach Angaben der Polizei ein sehr hohes Verkehrsaufkommen in Höhe der Raststätte Stillhorn. Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einer Oberschenkelfraktur ins Krankenhaus gebracht. Ein zweiter Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Eine Fahrspur Richtung Norden wurde am Vormittag über eine Stunde lang voll gesperrt. Der Verkehr staute sich ab Maschener Kreuz zeitweise auf zehn Kilometern Länge an. Quelle: ndr.de