(rtn) Badeunfall in der Ostsee vor Kiel-Schilksee: Ein 25 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr in Seenot geraten und ums Leben gekommen.

Der Mann wurde gestern gegen 21:00 Uhr in der Nähe des SFK-Anlegers leblos im Wasser treibend entdeckt und geborgen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der Ertrunkene war bereits gegen 19:20 Uhr vermisst gemeldet worden. Daraufhin wurden der Seenotrettungskreuzer Berlin und Seenotrettungsboot Walter Rose der DGzRS alarmiert. Die Wasserschutzpolizei beteiligte sich ebenfalls mit einem Boot an der Suche. Zur Todesursache kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen