Die Siegerin von Germany's next Topmodel 2017 steht fest: Céline Bethmann aus dem Team von GNTM-Juror Thomas Hayo hat es geschafft! Sie konnte sich im großen Finale in Oberhausen gegen die Finalistinnen Serlina, Leticia und Romina durchsetzen und sich damit an die Spitze und aufs Cover der "Cosmopolitan" kämpfen.



Einen langen und harten Weg hat die GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann hinter sich, doch nun hat sie es geschafft: Sie wurde von Heidi Klum zu "Germany’s next Topmodel 2017" gekürt! Die Freude ist riesig und sie kann es gar nicht recht glauben. Nach 16 Wochen und etlichen Höhen und Tiefen hat sie ihr Ziel endlich erreicht und darf sich nun Deutschlands schönstes Mädchen nennen. Zusammen mit Romina, Serlina und Leticia stand sie im Finale, doch nur sie konnte sich durch ihren Ehrgeiz und ihre permanent guten Leistungen bis auf die Spitze hochkämpfen. Quelle: ProSieben



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Finale Germanys Next Topmodel 2017 in Oberhausen am 25.05.2017 mit Heidi Klum, Thomas Hayo, Wolfgang Joop, Michael Michalsky, Naomi Campbell, Celine (GNTM Siegerin 2017), Serlina (2. Platz), , Romina (3. Platz), Kim Hnizdo, Letizia (4. Platz), Beth Dito, Barbara Meier, Stefanie Giesinger, Helene Fischer, Robin Schulz, James Blunt