(rtn) Feuerwehrleute haben in der Nacht einen Brand in einem Stallgebäude am Moorfleeter Deich in Hamburg gelöscht. Anrufer hatten der Feuerwehr zunächst gemeldet, dass sich drei Kinder in dem brennenden Stall aufhielten. Dies bestätigte sich jedoch nicht.



Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass sich keine Kinder in dem Gebäude aufhielten. Das 2-geschossige Gebäude, Größe etwa 20 x 30 m, wird im

Erdgeschoß als Stall genutzt, im Obergeschoß als Lagerstätte für Futtermittel etc. In den Stallungen befanden 30 Rinder und zwei Schweine. Im Obergeschoß war eine starke Verqualmung und Feuerschein feststellbar. Der Löschangriff wurde mit einem C-Rohr im Innenangriff und einem C-Rohr über Drehleiter vorgenommen. Gleichzeitig wurde das

Erdgeschoß mittels Druckbelüfter belüftet, damit das Vieh in den Stallungen bleiben konnte. Gebrannt haben zwei Strohballen und Holzverkleidungen im 1.OG. Das Feuer konnte auf den Ausbruchsort begrenzt werden und war nach wenigen Minuten gelöscht. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.



Eingesetzt waren 35 Kräfte verteilt auf: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr BF, 2

Freiwillige Feuerwehren FF, 1 Führungsdienst B der BF, 1 Bereichsführer der FF, 2 Rettungswagen RTW, 1 Notarzteinsatzfahrzeug NEF.