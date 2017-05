(rtn) Es ist DAS St. Pauli-Märchen schlechthin. Der Film von 1944, der die Romantik St. Paulis ausgerechnet in dem Moment festzuhalten versucht, als es durch alliierte Bomber fast vollständig zerstört wurde, beflügelt immer noch die Menschen, die Abend für Abend über die Meile schlendern. Premiere am 29. Mai. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.



Schon das Zustandekommen des Films war legendär: Ursprünglich vom Propagandaministerium als Würdigung der deutschen Handelsmarine gedacht, wurde bei Regisseur Helmut Käutner die Hauptfigur des Films, Johnny Kröger, zu einem alternden Ex-Matrosen, der als Stimmungssänger in einem halbseidenen Vergnügungslokal auf St. Pauli arbeitet. Käutners Akteure trinken, rauchen, prügeln sich und haben außereheliche Liebesverhältnisse. Der ursprüngliche Filmtitel „Große Freiheit" musste auf Druck von Goebbels in „Große Freiheit Nr. 7" umbenannt werden, die Freiheit brauchte eine Hausnummer, denn zu sehr fürchtete man, dass die Zuschauer sonst auf subversive Gedanken kommen würden. Kurios ist auch, dass der Film wegen der nicht mehr zu übersehenden Bombenschäden in Hamburg hauptsächlich in Prag entstanden ist. Als er fertig war, protestierte die Marine gegen die Zeichnung der Hauptfigur, weswegen er nur im noch deutsch besetzten Ausland herauskam und in Deutschland selbst erst im September '45 gezeigt werden konnte.



Am St. Pauli Theater soll die Geschichte wieder etwas näher an die Entstehungszeit des Films herangerückt werden. Volker Lechtenbrink spielt und singt den Johnny Kröger, der sich in das Mädchen Gisa verliebt, für sie eine bürgerliche Existenz anstrebt und mit ihr in den Hafen der Ehe schippern will. Wie es ausgeht, wissen wir alle, unsterblich sind die Lieder „Beim ersten Mal, da tut's noch weh" oder „La Paloma – einmal muss es vorbei sein". Quelle: St. Pauli Theater



Große Freiheit Nr. 7



von Helmut Käutner und Karl Vibach

mit Musiken von Heinz Schultze und Freddy Quinn



Mit: Volker Lechtenbrink, Victoria Fleer, Brigitte Janner, Julia Liebetrau, Anne Weber, Niels Hansen, Patrick Heyn, Martin Wolf, Richard Zapf



Regie: Ulrich Waller

Musikalische Leitung: Matthias Stötzel

Bühne: Amelie Hensel

Kostüme: Ilse Welter

Illustration und Animation: Birgit Schössow



Spielzeiten:

Beginn: 19.30 Uhr, sonntags 18 Uhr