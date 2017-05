(rtn) Kaiserwetter für 31 Stormarner Jugendfeuerwehren im Kreiszeltlager an der Jugendherberge in Scharbeutz. Die 589 Teilnehmer und ihre Ausbilder und Betreuer verbringen dort traditionell das Himmelfahrtswochenende. Wir aktualisieren fortlaufend.



Den Höhepunkt stellt wieder das Spiel ohne Grenzen am Sonnabend dar. Gefordert von den Jugendlichen sind bei den perfekt ausgearbeiteten Spielstationen Kameradschaft, Wissen, Kreativität, Zusammenhalt und Geschick.