(rtn) Beim Zeltlager der Stormarner Jugendfeuerwehren gewann der Feuerwehrnachwuchs aus Delingsdorf am Sonnabend in Scharbeutz den ersten Preis. Als bisher einzige Jugendfeuerwehr im Kreis Stormarn ist die JF Delingsdorf damit zum vierten Mal Gewinner des Spiels ohne Grenzen auf dem jährlichen Kreiszeltlager in Scharbeutz geworden.



Den Zweiten Platz belegte die JF Hamfelde-Köthel, gefolgt von der JF Hoisdorf-Oetjendorf auf dem Dritten Platz.

Die 31 Stormarner Jugendfeuerwehren hatten im Kreiszeltlager an der Jugendherberge in Scharbeutz traditionell das Himmelfahrtswochenende verbracht.



Den Höhepunkt stellte dabei wieder das Spiel ohne Grenzen am Sonnabend dar. Gefordert von den Jugendlichen waren bei den perfekt ausgearbeiteten Spielstationen Kameradschaft, Wissen, Kreativität, Zusammenhalt und Geschick. Zur Preisverleihung traten die 589 Teilnehmer zusammen mit ihren Ausbildern und Betreuern auf dem Zeltplatz der Jugendherberge an. Kreispräsident Hans-Werner Harmuth und Kreisbrandmeister Gerd Riemann lobten in ihren Grußworten den Teamgeist der Jugendfeuerwehren und das ehrenamtliche Engagement der Ausbilder und Betreuer. Bevor Stormarns Kreisjugendfeuerwehrwart Johann Friedrich Hoffmann zur Siegerehrung schritt, zeichnete er noch die beiden Jugendfeuerwehrwarte Björn Rowold von der FF Hoisbüttel und Peter Simeth von der FF Brunsbek für ihre jahrelange Arbeit mit der Leistungsspange in Bronze aus. Einen Blumenstrauß gab es für die Ehefrau des Jugendwartes der FF Grönwohld, Klaus-Dieter Psotta. Das Ehepaar feierte im Zeltlager ihren Hochzeitstag. Ein Luftbild des Jugendzeltlagers erhielt der Leiter der Jugendherberge, Stephan Hasse, als Dank für die perfekte Arbeit seines Teams von den Jugendfeuerwehren überreicht



Auch die Stellv. Kreisfeuerwehrjugendwartin Anja Burmeister und Kreisjugendfeuerwehrwart Johann Friedrich Hoffmann wurden von den Jugendfeuerwehren mit einem Pokal geehrt. Mit einem bunten Abend beschlossen die Jugendfeuerwehren den erlebnisreichen Tag. Am Sonntag geht es wieder nach Stormarn zurück.



Platzierungen:

04 - JF Westerau - 05 - JF Hoisbüttel - 06 JF Barnitz - 07 - JF Braak - 08 JF Badendorf - 09 JF Brunsbek - 10 JF Oststeinbek - 11 JF Großhansdorf - 12 JF Reinfeld - 13 JF Siek-Meilsdorf - 14 JF Reinbek - 15 JF Zarpen - 16 JF Tremsbüttel - 17 JF Ahrensfelde - 18 JF Feldhorst - 19 JF Rethischfeld - 20 JF Bünningstedt - 21 JF Fischbek - 22 JF Trittau - 23 JF Steinburg - 24 JF Ahrensburg - 25 JF Hamberge - 26 JF Klein-Wesenberg - 27 JF Klein Hansdorf-Timmerhorn - 28 JF Witzhave - 29 JF Großensee - 30 JF Meddewade - 31 JF Bad Oldesloe