(rtn) In einer aufwändigen Rettungsaktion haben Feuerwehrleute der FF Altengamme und FF Warwisch am Altengammer Marschbahndamm ein Pferd gerettet, das auf einer Koppel in einen Entwässerungsgraben gestürzt war, und sich nicht mehr selbst befreien konnte.



Wie Augenzeugen berichteten war das Tier durch dessen Bewegungen so tief im schlammigen Graben versunken, dass lediglich noch der Kopf aus dem Wasser ragte. Zunächst wurden behutsam mehrere Schläuche um den Körper des Tieres gelegt und es in die richtige Position gebracht. Dann zogen die Retter mit einem kräftigen "Hau-Ruck" den Hengst aus dem Wassergraben heraus.