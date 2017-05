(rtn) Ein kurzes, aber heftiges Gewitter zog am Dienstagmorgen über Schleswig-Holstein hinweg. Blitze schlugen in Häuser ein und Straßen wurden zeitweise überflutet. Im Neubaugebiet Am Obsthain in Ahrensburg geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses nach einem Blitzeinschlag in Brand.



Im Innen- und Außenangriff über Drehleiter rückten die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Zur Versorgung mit Löschwasser zapften die Feuerwehrleute zwei Zisternen mit 96 Kubikmeter Wasser an, da das Neubaugebiet nur über Wasserleitungen in 80 Millimeter Stärke verfügt. Diese Leitungen hatten deshalb nicht ausgereicht. Der Löscheinsatz zog sich über eine längere Zeit hinweg. Um an die einzelnen Brandnester im gesamten Dachstuhl heranzukommen deckten die Feuerwehrleute Teile des Dachstuhls ab. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Mutter mit drei Kindern hatte sich nach dem Blitzschlag noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht und wurde von Nachbarn versorgt.



Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf, FF Großhansdorf sowie Rettungsdienst und Polizei