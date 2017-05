Großeinsatz für Kleinstfeuer

(rob/rtn) Brennender Unrat in einem Carport im Buchenweg in Hamberge hat am Dienstag einen größeren Einsatz für die Feuerwehren ausgelöst.

Zunächst wurde die Ortswehr alarmiert, die auch als erste am Brandort eintraf. Da hatten Hausbewohner die Flammen aber bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht. Die Integrierte Leitstelle Süd (IRLS) hatte zu dem Zeitpunkt aber schon längst die Feuerwehr Reinfeld und sechs weitere Ortswehren aus Nordstormarn nach Hamberge geschickt. In der IRLS waren innerhab von 40 Sekunden zwei Notrufe eingegangen. Weil das während des Unwetters war, und der Disponent sah, dass die Hamberger schon im Einsatz waren, wurden die anderen Wehren alarmiert. Und schließlich auch noch die Oldesloer mit ihrer Drehleiter, weil das Feuer noch vor einer Rückmeldung der Hamberger Wehr „hiochgestuft“ wurde. Als die Meldung kam, das alles gelöscht ist, wurden die Alarmierungen zurückgenommen. Die Nordstormarner brachen ab, die Reinfelder fuhren durch zum Helfen nach Hamberge. Mehr als das hölzerne Carport mit einer Wärmebildkamera zu überprüfen und kleinere Brandnester abzulöschen, war aber nicht zu tun. Dumm gelaufen, "aber mir ist das lieber so als andersherum", sagt Landrat Henning Görtz. Und für Nordtsormarns Amtswehrführer Albert Iken war das folgerichtig, wenn man den Hinweis auf einen brennenden Dachstuhl bekommt. Bei der Alarmierung durch die Leitstelle "hakt es zwar immer mal wieder, in dem Fall aber nicht."



Im Einsatz, oder auf der Anfahrt waren: FF Hamberge, FF Zarpen, FF Badendorf, FF Bad Oldesloe, FF Reinfeld, FF Groß Wesenberg, FF Klein Wesenberg, FF Ratzbek, FF Stubbendorf, Rettungsdienst und Polizei