Großeinsatz nach Schuppenbrand

(rtn) Brennender Unrat in einem Carport im Buchenweg in Hamberge hat am Dienstag einen größeren Einsatz für die Feuerwehren ausgelöst.



Wegen der zunächst unklaren Lage hatte die Einsatzleitstelle mehrere Freiwillige Wehren zum Brandort geschickt. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute hatten die Hausbewohner den Brand bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht. Mit einer Wärmebildkamera wurde der hölzerne Unterstand überprüft und kleinere Brandnester mit Wasser abgelöscht.



Im Einsatz, oder auf der Anfahrt waren: FF Hamberge, FF Zarpen, FF Badendorf, FF Bad Oldesloe, FF Reinfeld, FF Groß Wesenberg, FF Klein Wesenberg, FF Ratzbek, FF Stubbendorf, Rettungsdienst und Polizei