(rtn) Mit einem Grillabend haben sich Stormarns Landrat Dr. Henning Görtz, Kreispräsident Hans-Werner Harmuth und Kreisbrandmeister Gerd Riemann bei den freiwilligen Helfern der DKMS-Typisierungsaktion für den an Blutkrebs erkrankten Notarzt Dr. Thorsten Salamon bedankt.





In Bad Oldesloe hatten sich 1330 Menschen typisieren lassen, in Büchen 670. Insgesamt sammelten die Verantwortlichen von Feuerwehr, ASB, THW und DRK bei der Aktion "Helft Thorsten" mehrere 10 000 Euro an Spenden ein.



Die Schirmherren der Aktion Kreispräsident Hans-Werner Harmuth und Kreisbrandmeister Gerd Riemann zeigten sich begeistert über die große Resonanz bei den Hilfsorganisationen und der Bevölkerung. Mehr als ein Dutzend Freiwillige Feuerwehren aus Stormarn, Lübeck und Bad Segeberg fuhren zum Teil in großen Gruppen mit ihren Löschfahrzeugen vor. Manche hatte sogar noch Geldspenden dabei. Fazit: Wenn das Ehrenamt ruft, bewegt sich was im Land!



Glaube und Hoffnung kann Berge versetzten. Bei der DKMS-Typisierungsaktion wurde ein genetischer Zwilling gefunden.