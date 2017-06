(rtn) Ein Mercedes ist in der Nacht auf der A 1 bei Barsbüttel von der Fahrbahn abgekommen und in die Baustellenabsicherung gefahren. Bei dem Zusammenprall wurde das Auto stark beschädigt, die Blinkleuchte einer Bake blieb in der Windschutzscheibe stecken.





Der Mercedes-Fahrer wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei sicherte die Unfallstelle, Feuerwehrleute der FF Barsbüttel streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war eine Fahrspur gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Barsbüttel, Rettungsdienst und Autobahnpolizei