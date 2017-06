(rtn) Seine Auftritte auf der politischen Bühne zeugen seit Jahrzehnten von eigenwilligem Charme. Neu ist, dass es dafür einen Kartenvorverkauf gibt: Bundesminister a. D. Peer Steinbrück geht mit dem Kabarettisten Florian Schroeder im Juli mit einer Satireshow auf eine kleine Tour durch drei Städte. Bevor es losgeht, kommt der ehemalige Bundesfinanzminister gemeinsam mit Florian Schroeder in die "NDR Talk Show".



Die Idee eines gemeinsamen Kabarett-Programms hatten die beiden bei einem Auftritt Steinbrücks in Florian Schroeders "Die große radioeins Satireshow" des rbb. Hauptthema wird das politische Geschehen im Wahljahr sein, gewohnt provokant bis streitbar aufgearbeitet, ein verbaler Schlagabtausch auf Augenhöhe. Was sie verbindet und unterscheidet, wie die Vorbereitungen laufen und warum unbequem sein für die zwei so wichtig ist, darüber werden Steinbrück und Schroeder in der "NDR Talk Show" sprechen.



Die Gastgeber Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt freuen sich außerdem auf das Schauspieler-Ehepaar Barbara Wussow und Albert Fortell, auf Simone Rethel (Schauspielerin), Johannes Oerding (Musiker), Levina (Sängerin) und Sabine Asgodom (Management-Trainerin und Autorin). Quelle: ndr.de