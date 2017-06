(rtn) Bei der Explosion einer bisher unbekannten Anzahl von Gasflaschen wurde am Freitagabend in der Hauptstraße in Groß Grönau ein Schuppen mit Carport-Anlage und ein Auto zerstört. Menschen wurden nicht verletzt.



Wegen der zunächst unklaren Lage hatte die Rettungsleitstelle neben der FF Groß Grönau, drei weitere Wehren und den SEG- Rettungsdienst aus dem Kreis zum Einsatzort geschickt. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Die genaue Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.