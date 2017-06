(rtn) Vermutlich nach einem Kabelbrand geriet am Samstagnachmittag im Keller eines Reihenhauses an der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe eine Matratze in Brand.



Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Keller des Hauses stark verraucht. Unter Atemschutz brachten die Feuerwehrleute die angebrannte Matratze vor das Haus und löschten dort die Brandnester ab. Hausbewohner wurden nicht verletzt.



Im Einsatz waren: FF Bad Oldesloe, Rettungsdienst und Polizei