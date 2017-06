(rtn) Brennender Hausrat in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses im Kollwitzring in Hamburg-Mümmelmannsberg hat am frühen Montagmorgen einen Einsatz für die Feuerwehr ausgelöst.



Beim Eintreffen der Feuerwehrleute zog dichter Rauch aus den Kellerfenstern und den Hauseingängen heraus. Menschen wurden nicht verletzt. Die Hausbewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor, schafften den Brandschutt vor das Haus und löschten diesen ab. Danach wurde das Haus mit zwei Druckbelüftern entraucht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Boberg, Kirchsteinbek, ASGW Billstedt, Rettungsdienst und die Polizei