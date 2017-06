(rtn) Das Laufen ist ihre große Leidenschaft. Mit 34 Jahren erhält Sandra Otto die Diagnose Brustkrebs. Trotzdem hält sie an ihrem Hobby fest. Die 39-Jährige erzählt bei Lanz im ZDF ihre Geschichte.





Prof. Jan Kizilhan, Psychologe

Sieben Menschen starben beim Terroranschlag in London. In der Sendung sagt Prof. Kizilhan, ob der Terror Europas Alltag künftig prägen wird und spricht über Opfer und Täter.



Reinhold Beckmann, Moderator

Im Mai war er das letzte Mal als Moderator der "Sportschau" im Einsatz. Beckmann erzählt von seinen Highlights aus 30 Jahren Sportjournalismus und spricht über seine Zukunftspläne.



Prof. Mojib Latif, Klimaforscher

Letzte Woche gab Trump die Kündigung des Pariser Klimaabkommens bekannt. Latif sagt, was das für den Klimaschutz bedeutet und spricht über sein Buch "Die Meere, der Mensch und das Leben." Quelle: ZDF