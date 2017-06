Kieler Landtag - Erste Sitzung

(rtn/shl) Klaus Schlie (CDU) bleibt Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages. In der konstituierenden Sitzung der 19. Wahlperiode schenkten 55 von 73 Abgeordneten (gut 75 Prozent) dem 63-Jährigen in geheimer Wahl ihr Vertrauen.





Das sind sechs Prozent weniger als bei seiner ersten Wahl vor fünf Jahren. Elf Abgeordnete stimmten gegen Schlie, sieben enthielten sich. Für den ehemaligen Innenminister und einstigen Realschullehrer aus Lauenburg ist es die zweite Amtszeit.



Im Anschluss an seine Vereidigung durch Alterspräsident Wolfgang Kubicki mahnte Schlie in seiner Antrittsrede, das Schüren von Angst, Hass oder Intoleranz seien keine Grundlage für Entscheidungen. Populismus sei „immer ein schlechter Ratgeber“. Angesichts der jüngsten Terroranschläge betonte Schlie, ein übertriebenes Bedürfnis nach Sicherheit dürfe nicht dazu führen, „dass wir unser wichtigstes demokratisches Gut, nämlich die persönliche Freiheit und die mit ihr verbundenen, verfassungsmäßigen garantierten Freiheitsrechte übermäßig einschränken oder gar aufgeben“.



Wichtigste Aufgabe der Parlamentarier werde es sein, den Bürgern durch die Arbeit zu dokumentieren, „dass wir Politik nicht an ihnen vorbei gestalten“, sagte der alte und neue Landtagspräsident, der insgesamt 13. in der Geschichte des Landes. Weiterhin gelte es, „die Partizipationsmöglichkeiten und unmittelbare Teilhabe an der Gestaltung unseres Gemeinwesens“ weiterzuentwickeln. Abschließend hob Schlie hervor, Zusammenhalt und Konsens müsse es vor allem „unter den Menschen in Schleswig-Holstein“ geben.



Verfassungsgemäß 30 Tage nach der Landtagswahl sind am 6. Juni die frischgewählten Abgeordneten zur konstituierenden Sitzung des Schleswig-Holsteinischen Landtages zusammengekommen.



Im Rahmen der einstündigen Sitzung wurden die Weichen für die parlamentarische Arbeit der nächsten fünf Jahre gestellt.



Die formelle Gründung des Landtages umfasste im Wesentlichen die Wahl des Landtagspräsidenten, die offizielle Verpflichtung der 73 Abgeordneten und die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung.



Der neue Ministerpräsident wird voraussichtlich am 28. Juni bei der zweiten Plenarsitzung gewählt, nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Quelle: shl