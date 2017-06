(rtn) Ein Feuer hat am Dienstagabend am Walter Rudolphi Weg in Hamburg-Allermöhe einen Pavillon der Jugendeinrichtung Internationaler Bund zerstört. Eine hohe schwarze Rauchwolke war schon aus großer Entfernung zu sehen.



Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute im Innen- und Außenangriff die Flammen ab. Um in das Innere des Gebäudes zu kommen brachen sie die Türen mit Brecheisen und Äxten auf. Um die letzten Brandnester ablöschen zu können wurden Decken und Wandverkleidungen entfernt. In dem Gebäude hatten Brandstifter bisher schon zwei Mal Feuer gelegt. Noch am Brandort nahm die Polizei erste Ermittlungen auf.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelnburg, Allermöhe-Billwerder, ASGW 25 , Rettungsdienst und die Polizei