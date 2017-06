(rtn) Die Anschlussstelle Bad Oldesloe an der A1 ist seit Mittwoch Richtung Süden gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 10. Juni dauern.



Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, hat den Auftrag zur Deckenerneuerung der Rampen der Anschlussstelle Bad Oldesloe auf der BAB A 1, Richtungsfahrbahn Süd erteilt.



Es ist somit das Abfahren aus Richtung Norden kommend sowie ein Auffahren auf die BAB A1 in Richtung Süden nicht möglich. Restarbeiten finden bis einschließlich 12. Juni 2017 statt.



Die Umleitung für den auffahrenden Verkehr Richtung Süden erfolgt über die Bedarfsumleitung U14. Diese ist ausgeschildert und erfolgt über die B208 Ratzeburger Straße, die Industriestraße Richtung Pölitz von dort der Hauptstraße folgend Richtung Barkhorst und Lasbek bis zur B404 und weiter zur Anschlussstelle Bargteheide.



Die Umleitung für den abfahrenden Verkehr aus Richtung Norden kommend erfolgt über die AS Reinfeld der Bedarfsumleitung U12 folgend, über die Hamburger Chaussee (B75), die Lokfelder Straße, die Westerauer Straße (L85) bis zur B208 und dort zur Anschlussstelle Bad Oldesloe.



Mit der Ausführung der Arbeiten ist die Strabag AG aus Bornhöved beauftragt.

Die Gesamtkosten Baumaßnahme belaufen sich auf rd. 165.000 € brutto.