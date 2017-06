(rtn) Bei der Kreisverwaltung Stormarn geht es rund 24. Juni 2017 ab 10:00 bis ca. 17:15 Uhr . Im Außenbereich und in den Gebäuden der Kreisverwaltung präsentieren sich Stormarn´s Vereine und Verbände, die Kreispolitik und die Kreisverwaltung anlässlich des 150jährigen Bestehens des Kreises Stormarn.



Seit Monaten haben haupt- und ehrenamtliche Akteure an einem Strang gezogen und ein großes informatives und fröhliches Programm für alle Altersgruppen zusammengestellt.

Der Arbeiter-Samariter-Bund, die Abfallwirtschaftsgesellschaft Süd-Holstein, das Deutsches Rotes Kreuz, Einheiten des Stormarner Katastrophenschutzes, der Hamburger Verkehrsverbund, die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe, der HeimatBund Stormarn, die IHK zu Lübeck, der Kreisbauernverband, der Kreisfeuerwehrverband, die Kreishandwerkerschaft, die Kreisjägerschaft, der KreisLandFrauenVerband Stormarn, die Kreisverkehrswacht, der Rettungsdienst-Verbund Stormarn, das Technisches Hilfswerk, die Verbrauchergemeinschaft Stormarn und die Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn freuen sich drauf, die Besucherinnen und Besucher auf dem Außengelände kurzweilig und abwechslungsreich über ihre vielfältigen Aufgaben zu informieren.

DRK, ASB und die Kreislandfrauen sorgen außerdem mit selbstge­backenen Torten und herzhaften Speisen für das kreistypische kulinarische Rahmenprogramm. „Jim´s Bar hält alkoholfreie Cocktails bereit. Tische und Bänke laden zum gemütlichen Klönschnack ein.

Die Kreisverwaltung selbst öffnet nicht nur die Tür zum Büro des Landrates sondern wird in den einzelnen Verwaltungsgebäuden über ihr vielfältiges Aufgabenspektrum informieren. Die Themenvielfalt geht von A wie Analoger Käse über E wie Energie, F wie Finanzen über G wie Grundwasser, J wie Jugend und Familie, K wie Klimaschutz und Kultur, N wie Naturschutz, P wie Pflege und Personal, T wie Tourismus, W wie Wasserwirtschaft und Z wie Zahngesundheit. Und dass die Mitarbeiter/innen der Verwaltung auch ihre kreativen Seiten haben, können die Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung "Kollegen machen Kunst" erleben.



Ganz groß raus kommen die "JungstormarnerInnen" am Erlebnistag. Eine riesige Kindermeile auf dem Bahnhofsvorplatz, errichtet und betreut vom Kreisjugendring, dem Deutschen Kinderschutzbund, dem Kreissportverband, dem Jugendrotkreuz, dem Kreisfeuerwehrverband, dem Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum OASE und dem Fachdienst Schule und Kultur lädt herzlich zum Spielen, Staunen und Spaßhaben ein.



Aber was wäre ein Erlebnistag ohne Musik und Theater? Die „Showbühne“ gehört den Aufführungen von Schulen, Chören und Musikgruppen aus dem Kreisgebiet. Am späteren Nachmittag wird dann die Gruppe "Pfefferminz" zum stimmungsvollen Ausklang des Tages so richtig "abrocken".



Wer sich auf den großen Quizrundgang über das gesamte Außen- und Innengelände begibt, der kann tolle Stormarner Preise gewinnen. Der Hauptpreis wird ein Rundflug über das Kreisgebiet sein, ob mit dem Ballon oder dem Flugzeug, das können der Gewinner selbst ent­scheiden. Weitere Glückspilze können sich auf eine Ziegentreckingtour durch das Ahrensburger Tunneltal oder das Naturschutzgebiet Höltigbaum freuen, mit dem Drahtesel die Landschaft rund um das legendäre Büttenwarder erkunden.



Da bleibt Kreispräsident Hans-Werner Harmuth und Landrat Dr. Henning Görtz und nur eins zu sagen: "Kommen Sie vorbei, amüsieren Sie sich, fragen Sie nach, wir freuen uns auf Sie!"