Stellau: Auto gegen Baum geprallt

(rtn) Bei einem Unfall wurde auf der Stellauer Hauptstrasse in Stellau ein Autofahrer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann Richtung Ortsmitte unterwegs, als er in der Nähe der BAB-Unterführung plötzlich die Kontrolle über seinen Mitsubishi verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und in der Böschung gegen einen zweistämmigen Baum geprallt ist. Die Achse riss ab, das Auto blieb quer zur Fahrbahn stehen. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der verletzte Autofahrer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden von den eingesetzten Feuerwehrleuten mit Bindemitteln abgestreut.



Im Einsatz waren FF Stellau, FF Stemwarde, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei