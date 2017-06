(rtn) Bei einem Unfall wurden am späten Mittwochnachmittag in Geesthacht zwei Menschen verletzt. Auf dem Richtweg waren zwei Autos im Begegnungsverkehr zusammengeprallt.



In der Folge war ein VW-Polo auf die Seite gekippt. Feuerwehrleute zogen die beiden Unfallautos von der Fahrbahn und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße voll gesperrt. Deshalb kam es zu Behinderungen und einem Stau. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Geesthacht, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei