rtn) Bei einem Verkehrsunfall in Dassendorf wurde ein 23 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. Er hatte beim Abbiegen in die August-Siemsen-Straße ein anderes Auto übersehen und gerammt.



Nach Angaben der Polizei fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Geesthacht mit seinem Pkw BMW die B 404 in Dasssendorf. Er wollte, aus Richtung B 207 kommend, nach links in die

August-Siemsen-Straße auf den Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw Audi eines 61-jährigen Geesthachters, der die B 404 in entgegengesetzter Richtung befuhr und nach rechts auf den Parkplatz abbiegen wollte. Der Fahrer des BMW wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus St. Georg in Hamburg eingeliefert werden. Der Fahrer des Pkw Audi wurde leicht verletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 404 im Unfallbereich für längere Zeit voll gesperrt.



Im Einsatz waren FF Dassendorf, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei