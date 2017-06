(rtn) In dem bekannten Kiosk Castello am Schrevenpark in Kiel hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Anwohner alarmierten laut Polizei um 01.59 Uhr die Feuerwehr.

Die Berufsfeuerwehr Kiel war zwei Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Noch am Brandort nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ob ein technischer Grund oder Brandstiftung als Ursache in Frage kommen, kann noch nicht gesagt werden.