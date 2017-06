Im Konvoi ins Eheglück

(rtn) Mit Blaulicht und Martinshorn fuhr das frisch vermählte Brautpaar standesgemäß im Feuerwehr-Oldtimer zur Hochzeitsfeier nach Delingsdorf. Paula Stolartzik von der FF Bargteheide und Christian Checinski, Einsatzsachbearbeiter bei der Leitstelle Süd, hatten sich am Freitag im Jagdschloss Malepartus in Bargteheide das Ja-Wort gegeben.



Zuvor hatten die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehren Bargteheide und Ahrensfelde zusammen mit dem Rettungsdienst, dem ASB und der SEG Stormarn dem frisch vermählte Brautpaar zu Ehren ein Spalier aus Feuerwehrschläuchen und Rettungstragen gebildet. Kinder streuten Blumen. Dann erhielten Paula und Christian Blumengrüße und Geschenke ihrer Kameraden die in großer Zahl zur Hochzeit gekommen waren. Auch wir wünschen Paula und Christian, sowie den Familien zur Hochzeit alles Gute.