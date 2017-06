(rtn) Eine kräftige Windböe hat bei einem Regenschauer am Radeland in Großhansdorf am Freitagabend den dicken Ast einer alten Eiche auf den Piepershorsterweg gedrückt. Mitglieder eines Kleingartenvereins hatten die Gefahrenstelle gemeldet.



Feuerwehrleute der FF Großhansdorf sicherten den Waldweg und holten zur Unterstützung die FF Ahrensburg mit der Drehleiter nach. Mit der Motorsäge schnitten die Feuerwehrleute den dicken Ast in luftiger Höhe ab und beseitigten somit eine weitere Gefahr. Danach räumten sie den Waldweg wieder frei. In der kommenden Woche soll die Gemeinde entscheiden, ob die Eiche gefällt werden muss.