(rtn) Bei einem Unfall wurde in Hamburg der Fahrer eines Lexus verletzt. Der Autofahrer war auf der B 5 am Abbieger Reinbekker Redder in Fahrtrichtung Reinbek frontal gegen einen Ampelmast geprallt.





Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Zusammenprall geriet der Mast geriet in starke Schieflage und die Signalgeber fielen ab. Die Unfallursache und die Höhe des Schaschadens sind noch nicht bekannt.