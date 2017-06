(rtn) Ein Feuer im Anbau eines Einfamilienhauses am Kiefernweg in Wohltorf hat am Sonnabend auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Feuerwehrleute retteten zwei Hunde aus dem brennenden Haus und brachten diese in Sicherheit.



Menschen wurden nicht verletzt. Die Hausbewohner waren zum Brandzeitpunkt zum Einkaufen in der Stadt unterwegs. Feuerwehrleute der FF Wohltorf und der FF Aumühle leiteten die ersten Löschangriffe an und forderten die FF Wentorf und FF Reinbek nach. Die Alarmstufe wurde nach dem Ausbreiten der Flammen auf den Dachstuhl auf Feuer 2 erhöht. Im Innen- und Außenangriff rückten die Feuerwehrleute unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Dabei mussten Teile des Dachstuhles abgedeckt werden um auch die letzten Brandnester abzulöschen. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Wohltorf, FF Aumühle, FF Wentorf, FF Reinbek, Rettungsdienst und Polizei