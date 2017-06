(rtn) Die FF Rohlfshagen gewann am Sonnabend den Schnelligkeitswettbewerb beim Amtsfeuerwehrfest Bad Oldesloe-Land. Zweiter wurde die FF Grabau. Die FF Pölitz landete auf dem dritten Platz.



Bei den Jugendfeuerwehren gewann die JF Rethwischfeld, vor der JF Steinburg und der JF Tremsbüttel, gefolgt von der JF Bad Oldesloe und der JF Meddewade.



Begonnen hatte das Amtsfeuerwehrfest mit einem Umzug aller teilnehmenden Wehren und Jugendfeuerwehren durch das festlich geschmückte Rohlfshagen, vorbei an den zahlreichen geladenen Gästen zum Festplatz.



Nach Gruß- und Dankesworten der Ehrengäste Landrat Dr. Henning Görtz, Kreispräsident Hans-Werner Harmuth und Amtsvorsteher Peter Lengfeld nahmen Kreisbrandmeister Gerd Riemann und dessen Stellvertreter Christian Rieken die anstehenden Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen vor.



Brandschutzehrenzeichen 40 Jahre in Gold

BM Wilfried Preuß FF Sprenge

BM Dietrich Motzkus FF Rethwischdorf

HFM Wolfgang Ramcke FF Eidede

HFW Hans-Hinrich Wulf FF Meddewade



Brandschutzehrenzeichen 25 Jahre in Silber

OBM Wolfgang Meisner FF Meddewade

OLM Hendrik Doos FF Sprenge

HFW Thomas Treptow FF Klein-Boden

HFW Carsten Holst FF Pölitz

OFW Jörg Jekat FF Sprenge



SH-Feuerwehrehrenkreuz in Bronze

BM Horst la Porte FF Neritz

HLM Adolf Greve FF Sühlen

LM Dieter Saggau FF Meddewade

LM Michael Schlüter FF Tralau

LM Christian Finnern FF Schlamersdorf



Nach den spannenden Schnelligkeitswettbewerben nahm Amtswehrführer Christian Rieken die Siegerehrung vor und bedankte sich bei der gastgebenden Wehr und Ortswehrführer Wilfried Helms für die "hervorragende Organisation und Durchführung des Amtsfeuerwehrfestes in Rohlfshagen".