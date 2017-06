(rtn) Bei einem Unfall wurden in der Schönningstedter Straße in Aumühle zwei Menschen verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Polo in Richtung Ortsmitte und prallte Höhe der Tankstelle auf der Gegenspur frontal mit einem Golf-Kombi zusammen. Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Aumühle, Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und die Polizei.