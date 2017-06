(rtn) Bei einem Unfall auf der A 1 bei Barbsüttel wurden am frühen Sonntagmorgen drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Aus bisher unbekannter Ursache war in Höhe der Ausfahrt Barsbüttel auf dem Beschleunigungsstreifen Richtung Hamburg ein BMW mit einem Reisebus zusammengeprallt.



Im Bus befand sich eine Schulklasse des Ernst-Barlach-Gymnasiums aus Kiel. Die Schülerinnen und Schüler waren mit ihrem Lehrer auf Klassenfahrt nach Schottland, berichtet LN-Online. Der Busfahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ebenfalls leicht verletzt wurde der Fahrer des BMW. Der Beifahrer dagegen wurde schwer verletzt. Beide Insassen des BMW wurden auch ins Krankenhaus gebracht. Alle Schüler blieben unverletzt. Sie wurden von Rettungskräften zum Parkplatz bei Möbel Höffner geleitet. Dort warten sie auf einen Ersatzbus, der sie zur Fähre nach Amsterdam bringen soll. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten und der Landung eines sicherheitshalber angeforderten Rettungshubschraubers war die Autobahn Richtung Hamburg zeitweise voll gesperrt. Danach leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu Behinderungen und einem Stau.



Im Einsatz waren: FF Barbsüttel, FF Stemwarde, FF Stellau, FF Großhansdorf, Rettungshubschrauber Christoph 29, Rettungsdienst, Technische Einsatzleitung Rettungsdienst (TEL) und die Polizei