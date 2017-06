(rtn) Eine Mutter und ihre zwei sieben und neun Jahre alten Kinder sind bei einer Explosion in der Calvinstraße am Südfriedhof in Kiel verletzt worden.

Dort waren nach Angaben der Feuerwehr aus bisher ungeklärter Ursache ein Gaskocher und zwei Kartuschen in die Luft geflogen. Die Frau erlitt Brandverletzungen, die Kinder blieben unverletzt, wurden aber zur Beobachtung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Detonation zerbarst eine Fensterscheibe. Die Glassplitter und Holzteile flogen auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite und beschädigten dort mehrere Autos. Während des Einsatzes wurden alle 17 Hausbewohner von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.