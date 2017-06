Schwelbrand im Seniorenpflegeheim

(rtn) Nach einem Schwelbrand in den Kasematten am Seniorenpflegeheim Domicil an der Hamburger Straße in Ahrensburg hatten am Sonntagabend zwei Rauchmelder im Gebäude ausgelöst.

Nach Auskunft von Feuerwehr-Einsatzleiter Florian Ehrich hatte die Belüftung der Heizungsanlage des Wohnheims den Rauch angezogen und so das Haus verqualmt.



Unter Atemschutz rückten mehrere Trupps in das Gebäude vor und suchten eventuelle Brandnester in den Wandverkleidungen und im Heizungsraum ab. Sie hatten Fluchthauben zur eventuellen Menschenrettung dabei. Der Rettungsdienst stand bereit. Bei der Absuche wurde der Brandherd in einer Kasematte entdeckt und mit einer Kübelspritze gelöscht. Während des Einsatzes war die Kreuzung an der Hamburger Straße von der Polizei zweitweise gesperrt.



Im Einsatz waren die FF Ahrensburg, Rettungsdienst und Polizei