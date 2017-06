(rtn) Der Ausfall einer Sauerstoffanlage für Patienten hat in der Nacht im Senioren und Therapiezentrum Barsbüttel einen Großeinsatz für den Rettungsdienst und die Feuerwehr ausgelöst.



Kurz nach Mitternacht wurden die Rettungskräfte alarmiert, nachdem zunächst 25 ältere Menschen als Betroffene gemeldet waren. Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückte daraufhin an und postierte sich auf dem Parkplatz vor dem Heim. Feuerwehrleute nahmen Messungen vor und bestätigten den Defekt. Parallel prüften die Rettungskräfte die Zahl der Betroffen im Heim und stellte acht Patienten fest. Daraufhin brachte der Rettungsdienst ein Sauerstoffgerät mit Sauerstoff-Flaschen ins Gebäude und stellte die Versorgung der Patienten sicher. Damit konnte ein aufwändiger Transport der Patienten in Krankenhäuser vermieden werden. Während des Einsatzes hatte die Polizei die Straße und Zufahrten vor dem Seniorenheim voll gesperrt. Die Ursache für den Defekt an der Sauerstoffanlage ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Barsbüttel, Rettungsdienst mit mehreren Rettungs- und Notarztwagen, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Technische Einsatzleitung Rettungsdienst (TEL), SEG-San-Gruppen und die Polizei