(rtn) Bei strahlendem Sonnenschein stellte die Freiwillige Feuerwehr Heidekamp ihr nagelneues Tragkraftspritzenfahrzeug vom Typ TSF-W am Sonntag in den Feuerwehrdienst. Bürgermeister Dr. Mosler überreichte symbolisch den Fahrzeugschlüssel und übergab damit das Fahrzeug in die Obhut der Heidekamper Feuerwehrleute.





Erste Planungen für einen Er- satz des 1991 in Dienst gestellten Löschfahrzeuges wurden bereits 2008 noch unter der Ver- waltung des bereits pensionierten Landrates Klaus Plöger initiiert. Das neue Fahrzeug wurde von den Feuerwehrkameraden gemeinsam mit dem Hersteller Rosenbauer geplant und somit optimal auf die Bedürfnisse der Gemeinde Heidekamp angepasst. Im Gegensatz zum alten Fahrzeug werden nunmehr 1.000l Wasser mitgeführt. Außerdem ist es nun möglich die Atem- schutzgeräte bereits während der Anfahrt anzulegen. Diese Maßnahmen sparen wertvolle Zeit bei einem Brandeinsatz. Bürgermeister Mosler lobte die finanzielle Unterstützung durch den Kreis Stormarn und die Zusammenarbeit mit dem Amt Nordstormarn, denn auch das Geräte- haus musste zur Unterbringung des neuen Fahrzeuges den technischen Stand und den aktu- ellen Vorschriften entsprechend angepasst werden. Landrat Dr. Henning Görtz machte deut- lich, dass neben einer motivierten Mannschaft auch die entsprechende Ausrüstung zur Verfü- gung stehen müsse, um den Brandschutz in den Gemeinden sicherzustellen. Das ein neues Fahrzeug das Interesse an der Feuerwehr steigert, zeigte sich dadurch, dass bereits zwei neue Kameraden vor wenigen Tagen den Weg in die Feuerwehr gefunden haben. Amtswehr- führer Albert Iken gratulierte der Wehr zum neuen Fahrzeug und freute sich, dass es nun ge- nerell mit der Feuerwehr Heidekamp aufwärtsgeht. Vor einigen Jahren noch stand es nicht gut um die Heidekamper Wehr, da die Mitgliederzahlen zu gering waren. Iken hofft nun gemein- sam mit Gemeindewehrführer Thews, dass mehr Mitbürger aus Heidekamp den Weg in die neu gestärkte Feuerwehr finden. Wehrführer Stephan Thews bedankte sich bei der Gemeinde und allen Unterstützern, die an dem Projekt mitgearbeitet haben. Obwohl das neue Feuer- wehrfahrzeug bereits zu zwei Einsätzen ausgerückt ist, muss der Umgang mit der neuen Tech- nik bei den nächsten Ausbildungsdiensten verstärkt geübt werden, so Thews. Auch zwei Feu- erwehrleute aus der Gemeinde Menzendorf im Kreis Grevesmühlen waren zur Einweihung angereist, denn die Feuerwehr Menzendorf hatte das alte Löschfahrzeug übernommen und damit ihren Fuhrpark deutlich verstärkt.



Zusatzinformationen:

Freiwillige Feuerwehr Heidekamp:

Gemeindewehrführer: Oberbrandmeister Stephan Thews

Stellvertretender Gemeindewehrführer: Hauptlöschmeister mit 3 Sternen Carsten Niemann

Aktive Mitglieder in den Einsatzabteilungen: 14 (14 % Frauen, Durchschnittsalter 36 Jahre)

Gemeinde Heidekamp:

Bürgermeister: Dr. Horst Mosler Einwohner: rund 450



Quelle und Fotos. Feuerwehren Nordstorman