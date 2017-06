(rtn) Ein besonders undurchsichtiger Fall fordert das Ermittler-Duo Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grozs (Franziska Weisz) auch persönlich heraus.



Noch bis zum 15. Juni dreht Regisseur Niki Stein den NDR „Tatort: Dunkle Zeit“ (AT) nach eigenem Drehbuch in Hamburg und Niedersachsen. Hinter der Kamera steht Clemens Messow. Ausführende Produktion ist CineCentrum Berlin. Das Erste zeigt den „Tatort: Dunkle Zeit“ (AT) voraussichtlich im Dezember 2017.



Unser Bilder auf dem rtn-medoia-server zeigen: Fototermin am Drehort Hamburg mit :

Wotan Wilke Möhring, Franziska Weisz und Anja Kling, Regisseur Niki Stein, die Produzentin Dagmar Rosenbauer von CineCentrum Berlin sowie vom NDR Redakteur Donald Kraemer.