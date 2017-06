(rtn) Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten am Waldweg in Glinde sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.



Am 11.06.2017, gegen 05.30 Uhr, teilte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer ansässigen Firma der Polizei mit, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Zigarettenautomat im Waldweg inGlinde gesprengt worden wäre. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Automat völlig zerstört wurde und einige Trümmerteile teilweise über die Straßen verteilt lagen. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie des etwaigen Stehlgutes stehen noch nicht fest. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen gesucht. Wem sind in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Waldweg oder Umgebung in Glinde verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Glinde unter der Telefonnummer 040 / 710903-0.