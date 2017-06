(rtn) Brennender Hausrat im Keller eines Einfamilienhauses in Klein Rönnau hat am Dienstagnachmittag einen Einsatz für mehrere Freiwillige Feuerwehren und den Rettungsdienst im Amt Trave Land ausgelöst.



Anwohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen war das gesamte Haus bereits verqualmt, die Bewohner hatten sich in Sicherheit gebracht. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute im Keller ein Holzregal und verschiedene Haushaltsgegenstände ab. Den Brandschutt brachten sie zum Ablöschen vor das Haus. Danach wurde das Gebäude mit einem Druckbelüfter entraucht. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.