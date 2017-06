(rtn) Die Vorfreude der Kielerinnen und Kieler steigt, denn in wenigen Tagen beginnt mit der Kieler Woche 2017 das größte Sommerfest im Norden Europas und das gleichzeitig weltweit größte Segelsportereignis. Die offizielle Eröffnung am Sonnabend, 17. Juni, um 19.25 Uhr ist für viele Kieler-Woche-Fans ein fester Programmpunkt.



NDR-Moderator Gerrit Derkowski führt durch die Zeremonie, die mit dem traditionellen Glasen einer Schiffsglocke (drei Doppelschläge und ein Einzelschlag) beginnt. In diesem Jahr übernimmt Fernsehmoderator Kai Pflaume diese ehrenvolle Aufgabe. Im Anschluss begrüßt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer die Gäste auf dem Rathausplatz. Nach einer kurzen Ansprache gibt Schleswig-Holsteins Landtagspräsident Klaus Schlie mit dem Typhon das Signal „Leinen los!“ (lang-kurz-kurz-lang). Mit diesem offiziellen Startzeichen ist die Kieler Woche 2017 eröffnet.



Die Eröffnung des Musikprogramms auf der Rathausbühne übernimmt von 19.45 Uhr an Michael Patrick Kelly. Seit seinem zehnten Lebensjahr war er als „Paddy“ eine der beliebtesten Stimmen der Kelly Family. Im Jahr 2015 veröffentlichte der irische Singer-Songwriter sein Solo-Album „Human“. Michael Patrick Kelly begeistert das Publikum auf dem Rathausplatz mit rockigen und melodischen Pop- und Folksongs. Anschließend sorgen von 21.45 Uhr an Tears for Beers für Stimmung.



Vor der Bühne ist am Eröffnungsabend ein Bereich für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer reserviert. Die Eröffnungsveranstaltung wird für Gehörlose in Gebärdensprache übersetzt. Da diese nicht auf einer Großbildleinwand übertragen wird, sollten sich Gehörlose im vorderen abgesperrten Bühnenbereich nahe den Dolmetscherinnen und Dolmetschern einfinden. Quelle: Stadt Kiel