(rtn) Ein Feuer hat am Dienstagabend einen zweistöckigen Büro-Container eines Gebrauchtwagenhändlers in Hamburg-Hammerbrook komplett zerstört. Menschen wurden nicht verletzt.



Gegen 19 Uhr wurde die Hamburger Feuerwehr alarmiert und traf wenig später am Einsatzort ein. Auf dem Gelände zwischen der Spaldingstrasse und der Bahnlinie brannten zu diesem Zeitpunkt insgesamt vier Zwanzig-Fuß-Container die nach ersten Erkenntnissen als Büroräume genutzt wurden. Mit Wasser und Schaum rückten die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor und verhinderten, dass der Brand auf eine benachbarte Tankstelle übergegriffen hat. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Berliner Tor, UDI 32 und die Polizei