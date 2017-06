PopArt designt Kaffee-Träume

(rtn) Die Moderatorin Susan Atwell und RIZZI-Verleger und enger Freund des New Yorker PopArts-Künstlers, Bernd Feil aus Tübingen, gaben in der JAMES RIZZI Galerie in der Europa Passage Hamburg mit einer feierlichen Enthüllung den Startschuss für die neue Cafissimo Mini Kaffeemachine im Design James Rizzi.





Diese Sonder-Edition wird es nur für kurze Zeit im Markt geben - und sie hat schon jetzt das Zeug zu einem begehrten Sammlerobjekt. JAMES RIZZI - das New Yorker PopArt Genie - ist Urheber von beindruckenden Gemälden, 3-D-Bildern und Skulpturen. Er steht darüber hinaus aber wie kaum ein anderer moderner Künstler für seine Gebrauchskunst und die kreative Gestaltung von Alltagsgegenständen. Die erste Cafissimo Edition von JAMES RIZZI aus dem Jahr 2016 war bereits ein großer Erfolg und innerhalb weniger Wochen ausverkauft.