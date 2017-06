(rtn) Während des G20-Gipfels in Hamburg im Juli 2017 soll US-Präsident Donald Trump voraussichtlich im Gästehaus des Hamburger Senats an der Schönen Aussicht untergebracht werden.

Bereits jetzt sichert die Polizei das Gebäude an der Alster mit Booten und Streifenwagen ab. Das Haus wurde 1868 vom Architekten Martin Haller geplant, der Mit-Architekt des Hamburger Rathauses ist. Von ihm stammen in Hamburg unter anderem auch das Hapag-Gebäude am Ballindamm oder die Laeiszhalle. Seit 1965 ist die Villa an der Außenalster Gästehaus des Senats. Im Februar 2003 empfing Hamburgs damaliger Bürgermeister Ole von Beust Königin Silvia von Schweden als Ehrengast zum Matthiae-Mahl im Festsaal des Rathauses. Die Königin war mit ihrem Stab im Gästehaus des Senats zu Gast. Ein paar Tage vor ihrem Besuch hat uns eine der Hausdamen das Gästehaus von innen gezeigt.