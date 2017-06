(rtn) Kürzlich machte Lilly Becker öffentlich, dass sie an Endometriose leidet. Das Model spricht über ihre Erkrankung, erinnert sich an ihre Kindheit und sagt, warum sie Grenzerfahrungen weiterbringen.





Jürgen Trittin, Politiker

Seit 1980 ist er bei den Grünen aktiv. Aktuell befinden sich die Partei in einer schwierigen Situation. Trittin sagt, wie er sich die schlechten Umfragewerte erklärt und damit umgeht.



Albrecht von Lucke, Publizist

In seinem Artikel "Vom Winde verweht" hat er sich intensiv mit den Grünen beschäftigt. In der Sendung gibt von Lucke seine Einschätzung zum aktuellen Zustand der Partei.



Adriana Altaras, Autorin

Sie sagt: "Das gute am Altern ist die Narrenfreiheit." Im März erschien Altaras Buch "Das Meer und ich waren im besten Alter". Die Autorin erzählt von ihren Alltagserfahrungen.



Katja Just, Autorin

Mit 25 Jahren entschied sich die gebürtige Münchnerin für ein Leben auf Hallig Hooge, eine kleine Marschinsel in der Nordsee. Just erzählt von ihren Erlebnissen auf der 100-Bewohner-Marschinsel. Quelle: ZDF