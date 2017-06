(rtn) Schweren Herzens stimmten die Feuerwehrfrauen und - männer der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensfelde am Freitag auf einer Mitgliederversammlung für die Auflösung ihrer Wehr. Seit geraumer Zeit wurde bereits ein Ortswehrführer gesucht und auch die Perspektive auf neue Mitglieder ist in dem kleinen Ort eher schlecht. Die Feuerwehr zählt nur noch 13 Einsatzkräfte.

Dies ist jedoch nicht das Ende der Feuerwehr in Ahrensfelde. Die Auflösung ist nur der erste Schritt für die Zusammenarbeit mit der Nachbarwehr Trenthorst/Wulmenau. Denn auch in Trenthorst sind nur noch 12 Feuerwehrleute aktiv. Da war es für beide Mannschaften ein logischer Schritt eine Zusammenarbeit anzustreben. Laut Satzung mussten die Ahrensfelder ihre Auflösung auf zwei Mitgliederversammlungen im Abstand von 4 Wochen bestätigen, sodass dann nach weiteren sechs Monaten offiziell die Auflösung erfolgen kann. Gemeindewehrführer Bernd Link, selbst Feuerwehrmann in Ahrensfelde, freute sich, dass alle Ahrensfelder Feuerwehrkameraden nach Trenthorst übertreten werden. Dort werden sie von der FF Trenthorst, angeführt von Ortswehrführer Ingo Kersten, mit offenen Armen empfangen. Das Feuerwehrgerätehaus in Ahrensfelde und auch das Löschfahrzeug bleiben erhalten. Im kommenden Jahr soll ein neuer Vorstand aus Kameraden beider Ortsteile gewählt werden. Zukünftig werden die beiden Standorte dann als eine Feuerwehr ihren Dienst verrichten. Amtswehrführer Albert Iken begrüßte die Initiative der Feuerwehrleute, denn sie kommen somit der Aufsichtsbehörde zuvor, die demnächst auf Grund der nicht erfüllten Mindeststärke und fehlenden Wehrführers hätte einschreiten müssen. Bürgermeisterin Petra Jürß wohnte der Abstimmung bei und sieht trotz der Auflösung nun eine Chance für die Feuerwehr in Trenthorst gestärkt mit den neuen Feuerwehrleuten aus Ahrensfelde in die Zukunft zu blicken.

Zusatzinformationen:

Feuerwehren der Gemeinde Westerau: Ortswehr Westerau, Ortswehr Ahrensfelde, Ortswehr Trenthorst/Wulmenau

Bürgermeisterin: Petra Jürß

Gemeindewehrführer: Bernd Link

Einwohner der Gemeinde Westerau insgesamt ca. 800 (davon Ahrensfelde 120)

Aktive Mitglieder in den Einsatzabteilungen Ahrensfelde: 13 (14 % Frauen, Durchschnittsalter 44 Jahre)

Aktive Mitglieder in den Einsatzabteilungen Trenthorst/Wulmenau: 12 (16 % Frauen, Durchschnittsalter 49 Jahre)

Aktive Mitglieder in den Einsatzabteilungen Westerau: 34 (3 % Frauen, Durchschnittsalter 40 Jahre) Quelle: Feuerwehr Amt Nordstormarn